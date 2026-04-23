Anlässlich des 40. Jubiläums von Van Halens 5150 blicken wir zurück auf das Album, dessen Wirkung niemand hätte vorhersagen können.

Van Halen waren 1985 war eigentlich am Zenit ihrer Karriere: sechs erfolgreiche Alben in der Tasche, das Vorgängerwerk 1984 hatte es bis auf Platz 2 der US‑Charts geschafft (nur geschlagen durch Michael Jacksons THRILLER). Alles schien perfekt. Und dann zerbrach ausgerechnet das, was Van Halen unantastbar gemacht hatte: die Ära David Lee Roth. Ein Mechaniker zur Rettung Der Abgang des charismatischen Frontmanns hinterließ ein Vakuum, das kaum zu füllen schien. Van Halen probierten Kandidaten durch, doch nichts fühlte sich richtig an. Die Rettung kam aus einer völlig unerwarteten Ecke: Eddies Automechaniker, der zwischen Arbeiten an dessen Lamborghini im Sommer 1985 den…