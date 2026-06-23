Lässt Jason Newsted sein Metal-Projekt Newsted wiederauferstehen? Die Chancen scheinen gar nicht mal so schlecht zu stehen…

Jason Newsted kann sich durchaus vorstellen, ein weiteres Metal-Album in der Art von HEAVY METAL MUSIC aufzunehmen, welches er 2013 mit seinem Projekt Newsted veröffentlicht hatte. Dies gab der einstige Metallica-Bassist im Gespräch mit Radiomoderator Mark Strigl in der SiriusXM-Sendung Ozzy's Boneyard zu Protokoll. Dabei plauderte der 63-Jährige aus, dass er sogar genug Material für einen frischen Longplayer beisammen hat. Zu teuer Auf die Frage, ob Newsted dem abgeneigt sei, jemals wieder ein Metal-Projekt aufzuziehen, entgegnete er: "Ich sage niemals nie zu so etwas. Ein komplettes zweites Newsted-Album ist sogar bereits komponiert." Dieses Projekt stampfte Jason letztlich ein, weil es ihn "furchtbar…