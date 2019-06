Aus ‘Who Let The Dogs Out?’ ‘Wer lässt die Sau raus?!’ zu machen, dürfen und trauen sich vermutlich nur J.B.O. Davon abgesehen geht der Albumtitel jedoch als absolut programmatisch und äußerst treffend durch, zielen die Metal-Franken doch auch auf ihrem 13. Studio­album erneut darauf ab, maximale Laune zu verbreiten. Wer dafür in der richtigen Stimmung ist (drei bis zehn Kästen Bier helfen) und ausreichend Schmerzfreiheit mitbringt, schunkelt auch zu ‘Durst’ („Alles hat ein Ende, nur der Durst hat keins“) mit, entert zu ‘Weil’s Quatsch ist’ (‘You Can’t Touch This’) den Tanzflur, feiert den Rap-Diss ‘Depp’ ab und lernt in Nullkommanichts die überragende Gerstensaft-Ode ‘Hallo Bier’ aus­wen­dig.

Insofern bleibt im Grunde alles beim Alten: Wer Songs aus dem Zapfhahn von Hannes „G. Laber“ Holzmann, Vito C. und Co. abkann, hat entweder eine ganz besondere Art von Humor – oder ist Masochist. Oder beides! Neben den offensichtlichen Spaßnummern packen die Erlanger natürlich auch einige feine Nackenbrecher wie ‘Über­fall’ oder ‘Hoffen und Bangen’ aus, und begrüßen mit ‘Heavy Metal Baby’ frischgeborene neue Metaller. Die Jubiläumsfeierlichkeiten Ende Juni in Weingarts bei Forchheim können auf jeden Fall kommen.