Seit zwei Jahren gab es keine neue Musik von Apocalyptica. Das soll sich bald ändern, denn die Finnen haben einiges in Arbeit.

Die letzte Veröffentlichung von Apocalyptica liegt zwei Jahre zurück. Wie jedoch schon der Titel PLAYS METALLICA VOL. 2 verrät, handelte es sich bei der Platte nicht um Eigenkompositionen, sondern eine Interpretation von Metallica-Klassikern. Die Zeit für neuen Stoff ist also reif. Einiges in Arbeit Aus diesem Grund wurde Eicca Toppinen im Interview mit Teaser Talk auch darauf angesprochen, wie es um neue Musik der Cello-Metaller steht. „Im Winter haben wir zwei Features realisiert“, antwortet der Cellist. „Zudem haben wir an zwei Songs im Gaming-Bereich gearbeitet. Und wir haben begonnen, auf das nächste Album hinzuarbeiten, das irgendwann in der Zukunft erscheinen…