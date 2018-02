Metallica: Offizieller Cliff Burton-Tag am 10. Februar 2018

Am 10. Februar wird dem 1986 verstorbenen Metallica-Bassisten Cliff Burton eine ganz besondere Ehre zuteil: Es wird der offizielle Cliff Burton-Tag gefeiert. Zustande kam das Ganze, nachdem eine Petition eingereicht und von Tausenden Metallica-Fans unterzeichnet wurde.

Die Band postete die Ausrufung auf ihrem Twitter-Account und dankte allen Fans, die sich an der Petition beteiligt haben und ist begeistert, dass sein Andenken immer noch in großer Ehre gehalten wird:

IT’S OFFICIAL! The Board of Supervisors from Alameda County has just proclaimed February 10, 2018, which would have been Cliff’s 56th birthday, “Cliff Burton Day.” Thanks to all of the fans who got behind this initiative. We love that he remains so revered. pic.twitter.com/Qxy0yFptSS

