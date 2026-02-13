Toggle menu

The Hirsch Effekt live in Karlsruhe 27.02.2026

Künstler: The Hirscheffekt

Ratt: Stephen Pearcy würde heute vieles anders machen
Ex-Ratt-Frontmann Stephen Pearcy bei einem Aufgtritt im Downtown Las Vegas Events Center am 6. September 2024
Wenn Stephen Pearcy auf seine Zeit mit Ratt zurückblickt, hätte er gerne die Chance, manche Dinge anders anzugehen.
Bei vielen Glam Metal-Bands ging es mehr als wild zu. So dürfte es auch niemanden verwundern, dass zum Beispiel auch Ratt implodiert sind. Stephen Pearcy, der einstige Frontmann der Achtziger-Ikonen, war kürzlich im The Magnificent Others-Podcast von Smashing Pumpkins-Mastermind Billy Corgan zu Gast. Dort gesteht der 69-Jährige, dass er die Dinge in den Anfangstagen der Gruppe definitiv anders angehen würde, wenn er noch einmal die Chance dazu bekommen würde — um eben zu verhindern, dass das klassische Line-up auseinanderbricht. Zu viele Köche "Zu eintausend Prozent hätte ich es definitiv anders gemacht", beteuert Pearcy. "Denn als ich Ratt gegründet habe, wie…
