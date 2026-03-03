Der ehemalige Guns N' Roses-Schlagzeuger Matt Sorum tat sich lange schwer mit seinem Ausstieg. Nun blickt er mit Stolz zurück.

Matt Sorum hat lange gebraucht, um mit seiner Trennung von Guns N' Roses abzuschließen. Nun kann er jedoch auch mit Stolz auf seine sieben Jahre mit den legendären Rockern zurückblicken. Das erzählt er im Interview mit Eddie Trunk in dessen Show Trunk Nation With Eddie Trunk. Lebenslanger Auftrieb Er sagt: "Ich habe das schon mal vor zehn Jahren gesagt. Das ist wie wenn man den Film von jemand anderem anschaut. Ich war zwar da, aber es ist wie eine Traumsequenz... Diese Band hat mir für den Rest meiner Karriere Auftrieb gegeben. Ich war zwar nur bis 1996 dabei, aber dieser Name…