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The Iron Roses live in Wien 11.10.2026

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Künstler: The Iron Roses

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Iron Maiden: Dickinsons Rückkehr war Gottes Plan
Bruce Dickinson mit Iron Maiden 1999 im Ahoy Rotterdam
Nicko McBrain glaubt, dass höhere Mächte im Spiel waren, als Bruce Dickinson 1999 wieder bei Iron Maiden einstieg und Adrian Smith mitbrachte.
Seit 27 Jahren ist Bruce Dickinson nun schon wieder festes Mitglied bei Iron Maiden. In einem aktuellen Interview mit dem Kerrang!-Magazin hat sich nun Schlagzeuger Nicko McBrain (welcher bekanntlich nicht mehr mit der Band live auftritt) an den Augenblick der Rückkehr der "air raid siren" erinnert. Für den 73-Jährigen war es schlichtweg Gottes Fügung — auch wenn ihm der Alleingang seines Kumpels damals überhaupt nicht geschmeckt hat. Übrigens: Sichert euch jetzt „The Rum of the Ancient Mariner“ von Iron Maiden – den exklusiven Caribbean Dark Rum für Fans und Sammler. Unter allen Käufer*innen verlost vinoSCOUT – hier teilnehmen 2 Tickets für das Iron…
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