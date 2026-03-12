Gene Simmons, der seine Meinung in Interviews sonst gerne teilt, möchte, dass Entertainer ihre Kunst machen und sonst Ruhe geben.

Wenn es einen Rock-Musiker gibt, der bekannt dafür ist, seine Meinung zu allem lautstark zu teilen, dann ist es Gene Simmons. Dennoch findet der Kiss-Bassist, Schauspieler und Musiker sollten mit ihrer Meinung mehr hinterm Berg halten - besonders, wenn es um Politik geht. Fehlende Qualifikationen? In einem Interview mit TMZ wird Simmons darauf angesprochen, dass Schauspieler wie Ben Stiller (etwa ‘Nachts Im Museum’) aktuell viel Kritik an US-Präsident Donald Trump äußern. Stiller hatte Trump verboten, seine Filmszenen für ein Video zum Angriff auf den Iran zu verwenden. Auf die Frage von TMZ meint Simmons in einem sarkastischen Ton: "Klar, weil…