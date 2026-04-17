Im Maximum Abo (1 Jahr METAL HAMMER frei Haus) spart ihr nicht nur, sondern bekommt außerdem noch ein Geschenk obendrauf.

Im METAL HAMMER-Jahres-Abo profitiert ihr von zahlreichen Vorteilen und werdet auch noch reich beschenkt! Deine Prämie kannst du selbst auswählen. Als ganz besonderes Angebot können wir diesmal die Doppel-LP-Reissue von Dimmu Borgir DEATH CULT ARMAGEDDON im schwarz-weißen Splatter-Seaglass-Vinyl anbieten. Sichere dir mit einem METAL HAMMER-Jahresabo diese Prämie! DEINE VORTEILE: Eine wertvolle Prämie deiner Wahl Jedes Heft vor Kiosk frei Haus 15 € Rabatt bei METAL HAMMER PARADISE pro gebuchtem Erwachsenen 8% Dauerrabatt bei jpc.de http://jpc.de/metalhammer 1 Jahr kostenlose Mitgliedschaft im EMP Backstage-Club >> zum Angebot Alle aktuellen Spar-Angebote und Prämien findest du hier. --- Bestens informiert über dieses und alle…