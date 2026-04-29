Der einstige NOFX-Gitarrist Eric Melvin äußert sich zu Behauptungen, die Schlagzeuger Erik Sandin im Januar gegen ihn vorbrachte.

Im Januar waren einige Mitglieder von NOFX zu einer Veranstaltung im Punk Rock Museum in Las Vegas geladen. Einer fehlte jedoch: Mitbegründer und Gitarrist Eric Melvin. Schlagzeuger Erik Sandien erklärte Melvins Abwesenheit wie folgt: „Um 8 Uhr am Montagmorgen nach dem letzten NOFX-Konzert überhaupt haben Eric Melvins Anwälte Fat Mike eine Klage vorgelegt, in der ihm rechtliche finanzielle Vergehen vorgeworfen werden.“ Am Abend zuvor, dem 6. Oktober 2024, spielten die Punk Rock-Ikonen in San Pedro die letzte Show als Band. Nach 42 gemeinsamen Jahren habe es an diesem Abend „nichts außer Liebe, Familie und Tränen“ gegeben. „Dieser Brief hat mir…