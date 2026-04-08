Begleitend zur großen Titel-Story mit Exodus und Metallica haben wir euch zwölf der wichtigsten Thrash Metal-Alben aus der San Francisco Bay Area zusammengestellt.

San Franciscos Bay Area hat die Metal-Szene geprägt wie kaum ein anderer Ort. 40 Jahre, nachdem Metallica mit MASTER OF PUPPETS den Thrash Metal-Underground salonfähig gemacht hatten, sind sie und viele ihrer Weggefährten kein bisschen leise – allen voran EXODUS, die auf GOLIATH wüten wie 1986. Wir unterhielten uns mit Gitarrist Gary Holt über das neue Werk sowie mit Schlagzeuger Tom Hunting über die Historie. Zum Schluss feiern wir den bis heute alles überstrahlenden Genre-Klassiker von Metallica. Mehr zur Bay Area-Szene, 40 Jahren MASTER OF PUPPETS von Metallica und dem neuen Exodus-Album GOLIATH findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026,…