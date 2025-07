Nach Abschluss von Therions aktueller Trilogie im Jahr 2023 nimmt Meister Christofer Johnsson erst einmal Abstand von seiner Hauptformation und geht neue Wege: Der Schwede reaktivierte sein Soloprojekt Defenders Of The Faith, mit dem er dem Heavy Metal der Achtziger Jahre huldigt. Im Line-up des Debütalbums ODES TO THE GODS stehen aktuelle Therion-Mitglieder, stellenweise mischen aber auch Gäste wie die Sänger Tim „Ripper“ Owens (KK’s Priest), Diego Valdez (Dio Disciples) und Christopher Davidsson (Majestica) mit. Zu hören ist traditio­neller Heavy Metal, der mal deutlich an Hammerfall (‘Funeral Pyre’), mal an Judas Priest (‘Intruder’) und mal an Accept (‘The End Of The World’) er­innert. In vielen Songs – etwa dem schmissigen Einsteiger ‘Heavy Metal Shakedown’ oder dem harmonischen ‘Northern Stones’ – erheben sich Männerchöre; in ‘I’m In Love With My Tank’ erklingen zudem Streicherakzente von Ally Storch (Subway To Sally). Versierte Gitarrenarbeit wird – der inspirierenden Dekade folgend – auf dem ganzen Werk großgeschrieben, doch besonders hervor sticht in dieser Hinsicht die vorab veröffentlichte Twin Guitar-Feier ‘Darkside Brigade’. Obgleich die Nähe zu den titelgebenden „Göttern“ klar durchscheint, gelingt Defenders Of The Faith eine halbwegs eigenständige Achtziger-Interpretation mit soliden Songs, die Spaß bereiten, ohne groß zu euphorisieren. Auf den in Aussicht gestellten Nachfolger darf man trotzdem gespannt sein.

