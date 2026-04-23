Nach der kürzlichen Ankündigung des neuen Evanescence-Albums spricht Frontfrau Amy Lee über die Bedeutung der darauf enthaltenen Songs.

Anfang April haben Evanescence ihr neues Studioalbum SANCTUARY für den 5. Juni 2026 angekündigt. Mit ‘Who Will You Follow’ ist bereits die erste Single erschienen – lässt man den ‘Devil May Cry’-Soundtrack-Song ‘Afterlife’ außer Acht. Für Frontfrau und Mastermind Amy Lee sei die Arbeit an der Platte „ein Ventil für sehr vieles, was sich falsch und außer Kontrolle anfühlte“ gewesen. Zudem sei es „ein Ort, an dem ich durch die Kraft der Musik und der Verbundenheit Hoffnung entfachen konnte.“ Käufliche Wahrheit Im Interview mit Audacy Music geht die Musikerin ein wenig mehr ins Detail. Darauf angesprochen, worum es in ‘Who…