Candlebox-Sänger Kevin Martin will künftig nur noch einzelne Singles veröffentlichen. Alles andere hält er für Zeitverschwendung.

Die letzten Jahre waren ein regelrechtes Hin und Her bei Candlebox. 2023 erklärte Frontmann Kevin Martin, dass das Album THE LONG GOODBYE (2023) und die dazugehörige Tournee der Abschied sein sollten. Martin zufolge hat jedoch die gemeinsame Tour mit Bush und Jerry Cantrell 2024 die Wende gebracht. Als dann auch noch Gitarrist und Gründungsmitglied Peter Klett im Februar 2025 nach zehn Jahren Abwesenheit zur Band zurückkehrte, sei der Ruhestand vollends in die Ferne gerückt. Langspieler = Zeitverschwendung? Ein neues Album sei von Candlebox trotzdem nicht zu erwarten. Im Pod Scum-Podcast wurde Kevin Martin kürzlich darauf angesprochen, wie er und seine…