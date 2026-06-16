Korn-Drummer Ray Luzier hat den kuriosen Fakt ausgepackt, dass ihn zwei Bands nicht haben wollten — weil er keine Drogen nimmt.

Wenn man an das Musikgeschäft denkt, ploppt nicht selten das Klischee "Sex, Drugs & Rock’n’Roll" auf. Einer, der damit gar nichts am Hut hat, ist Korn-Schlagzeuger Ray Luzier. Bei dem 55-Jährigen führte das zwischenzeitlich sogar dazu, dass ihn Bands nicht engagieren wollten, weil er keine Drogen nahm. Dies gab der US-Amerikaner am 18. April 2026 bei einer Fragerunde am Musicians Institute in Hollywood zu Protokoll (siehe Video unten). Die richtige Einstellung "Haltet euch von Drogen fern", warnte der Korn-Trommler die Zuhörer. "Keine Drogen. Niemals. Ernsthaft. Als ich nach Los Angeles gezogen bin, habe ich acht Jahre mit David Lee Roth…