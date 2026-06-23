Marilyn Manson veröffentlicht bald das zweite Kapitel von ONE ASSASSINATION UNDER GOD. Die erste Single gibt es schon jetzt.

Die Veröffentlichung von ONE ASSASSINATION UNDER GOD — CHAPTER 1 (2024) hat bereits vermuten lassen, dass früher oder später auch Kapitel 2 folgen wird. Wie Marilyn Manson kürzlich verlauten ließ, ist die Zeit des Wartens vorbei. ONE ASSASSINATION UNDER GOD — CHAPTER 2 soll am 14. August via Nuclear Blast erscheinen. Mit ‘Exit Wound’ gibt es zudem eine erste Single-Auskopplung. Manson schreibt dazu: „Damit ist meine Geschichte abgeschlossen. Jeden Stein, der mir entgegengeworfen wurde, habe ich genutzt, um meine Kanten zu schärfen. Ich überwand das Fegefeuer und ritzte diese Lieder in die Haut der Welt ein. Ich hoffe, dass sie…