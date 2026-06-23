Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Young Widows live in Berlin 01.10.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Young Widows

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Marilyn Manson kündigt ein neues Album an
Marilyn Manson live, M'era Luna
Marilyn Manson veröffentlicht bald das zweite Kapitel von ONE ASSASSINATION UNDER GOD. Die erste Single gibt es schon jetzt.
Die Veröffentlichung von ONE ASSASSINATION UNDER GOD — CHAPTER 1 (2024) hat bereits vermuten lassen, dass früher oder später auch Kapitel 2 folgen wird. Wie  Marilyn Manson kürzlich verlauten ließ, ist die Zeit des Wartens vorbei. ONE ASSASSINATION UNDER GOD — CHAPTER 2 soll am 14. August via Nuclear Blast erscheinen. Mit ‘Exit Wound’ gibt es zudem eine erste Single-Auskopplung. Manson schreibt dazu: „Damit ist meine Geschichte abgeschlossen. Jeden Stein, der mir entgegengeworfen wurde, habe ich genutzt, um meine Kanten zu schärfen. Ich überwand das Fegefeuer und ritzte diese Lieder in die Haut der Welt ein. Ich hoffe, dass sie…
Weiterlesen
Zur Startseite