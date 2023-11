Korn: 20 Jahre TAKE A LOOK IN THE MIRROR

Die Veröffentlichung des sechsten Studioalbums der US-amerikanischen Nu-Metaller Korn liegt bereits 20 Jahre zurück. TAKE A LOOK IN THE MIRROR nennt sich das ominöse Werk, das sowohl in den Kritiken als auch bei den internationalen Fan-Gemeinden feierliches Lob erfuhr.

Die Band, die zu Beginn der 2000er Jahre mit einem nächsten Aufschwung des Nu Metal-Subgenres enorme Erfolge erzielte und dementsprechend ebenfalls ein Karriere-Hoch verzeichnete, sollte mit TAKE A LOOK IN THE MIRROR ordentlich nachtreten. Gleichzeitig handelt es sich um das letzte Korn-Album in der Originalaufstellung. Brian „Head“ Welch kündigte knapp anderthalb Jahre nach dem Release seinen Austritt an. Mittlerweile befindet sich der Gitarrist wieder in den Reihen der Band.

Selbstreflexion mit Aussicht

Empfehlung der Redaktion Jonathan Davis: „Freak On A Leash“ jetzt auch für Tiere Nu Metal Jonathan Davis ist auf den Hund gekommen: Mit ‘Freak On A Leash’ sollen nicht mehr nur Musik-Fans, sondern ab sofort auch Tierfreunde abgeholt werden. TAKE LOOK IN THE MIRROR schlägt zum einen Brücken zum Band-betitelten Korn-Debüt und eröffnet zugleich Ausblicke auf eine noch rohere und aggressivere Stoßrichtung des Sounds. Während Korn vor der Veröffentlichung des besagten Werkes viel Kritik in Kauf zu nehmen hatten, darunter insbesondere den Vorwurf, die Entwicklung der Band (sowohl klanglich als auch inhaltlich) würde stagnieren, gelang es der Gruppe um Jonathan Davis, schnell umzulenken und somit ihr vielfältiges Potenzial unter Beweis zu stellen. Davis’ markante vokale Darbietung und die durchdringenden Texte verleihen dem Album eine erbarmungslose, fast schon beunruhigende Energie.

In den Songs erkunden die Band-Mitglieder Themen, die sich von persönlichen Kämpfen hin zu gesellschaftlichen Unruhen erstrecken. Tracks wie ‘Right Now’ oder ‘Did My Time’ zählen unterdessen zum zeitlosen Erbe der Band. Doch die allgemeine Kombination aus schroffen Gitarren-Riffs, pulsierenden Beats und Davis’ besonderer Stimmfarbe kreierte eine unverkennbare Komposition, die bezeichnend für das kreative Schaffen der Kalifornier ist.

Es ist unbestreitbar, dass TAKE A LOOK IN THE MIRROR einen essenziellen Moment sowohl in der Korn- als auch der Nu Metal-Historie markiert hat. Obwohl der Trend um das Subgenre zum Ende der 2000er Jahre allmählich abebbte, handelt es sich mit TAKE A LOOK IN THE MIRROR keineswegs um eine bloße Trend-Erscheinung. Die Platte lässt sich viel eher als kulturelles Erbe beschreiben, das mit Sicherheit auch neuartige Phänomene überdauern wird.

