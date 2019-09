Korn-Cover: ‘Coming Undone’ auf dem Glockenspiel

Foto: Screenshot via YouTube, Davit Drambyan. All rights reserved.

Passend zur Veröffentlichung des neuen Korn-Albums THE NOTHING hat sich der hallische Musiker Davit Drambyan etwas Neues ausgedacht. Wieder einmal lässt er beeindruckend das Carillon im Roten Turm zu Halle/Saale erklingen.

Wie bereits zuletzt bei seiner Fassung von ‘For Whom The Bells Toll’ von Metallica hat sich Drambyan Partner zur Seite gesetzt. Diesmal allerdings nicht zwei headbangende Kids, sondern einen waschechten Musiker.

„Die Grenzen der Normalität existieren nur im Kopf, – doch was ist schon normal? Ist es zum Beispiel normal, dass ein Mensch ohne rechten Unterarm Gitarre spielt?", so Drambyan. „Ein klares JA, denn es gibt Philipp Ullmann alias Sick Phil aus Leipzig und dieser ist zu Gast in der Spielstube des Roten Turms zu Halle, wo wir zusammen das Lied Coming Undone' der berühmten NuMetal Band KoRn, arrangiert für Glockenspiel, Gitarre und Gesang aufführen.

Philipp ist faszinierend, denn er lebt uns auf ganz natürliche Weise vor, was sonst als Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft angestrebt wird.“ Wir sind begeistert und hoffen auf weitere Interpretationen aus dem Metal- und Rock-Bereich!

