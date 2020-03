In einem neuen Radio-Interview mit Full Metal Jackie wurde Lamb-Of-God-Frontmann Randy Blythe zum Songwriting-Prozess der Band befragt. Die Moderatorin wollte wissen, wie es die Band bei jedem Album schaffen würde, neue und frische Ideen zu liefern, ohne zu weit davon abzurücken, was ihre Fans von Lamb Of God erwarten. Blythes Antwort war klar und deutlich:

Die Frage schien bei Blythe einen Nerv getroffen zu haben. Er erzählte ausführlich von seinen Gedanken zu dem Thema:

„Bei Lamb Of God haben wir immer nur das geschrieben, was wir schreiben wollten. Wir schreiben für fünf Typen – die Mitglieder von Lamb Of God. Ich persönlich schreibe nur für mich selbst. Mit den anderen Bandmitgliedern muss ich dann gucken, dass es in unser Gesamtbild passt und jeder cool damit ist. Grundsätzlich sind sie das auch. Musikalisch machen sie das mit allen anderen genau so. Wir bringen haufenweise Ideen mit, die nicht alle verarbeitet werden. Einer sagt etwa: ‚Oh, das bringe ich ein, weil es wirklich stark ist‘. Die anderen erwidern dann: ‚Uff, das ist scheiße‘ [lacht]. Meistens ist es nicht so deutlich. Es ist eher nach dem Motto: ‚Ich bin mir nicht sicher, ob das hier funktioniert.‘ Aber wir sind mittlerweile an dem Punkt, an dem wir dem Projekt und nicht individuellen Egos dienen wollen.“