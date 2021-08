Lamb Of God veröffentlichen Doku zur Entstehung von SACRAMENT

Am 22. August 2006 erschien SACRAMENT: Eine Platte, die Lamb Of God damals acht Wochen lang in den US-Charts hielt und mit Goldstatus ausgezeichnet wurde. Knapp 65.000-mal verkaufte sich das Album innerhalb der ersten Veröffentlichungswoche. Die beliebte Sinlge ‘Redneck’ brachte Lamb Of God sogar ihre erste Grammy Award-Nominierung für die „Best Metal Performance“ ein.

Empfehlung der Redaktion Lamb Of God auf der METAL HAMMER-Couch Groove Metal Lamb Of God-Urmitglied und -Bassist John Campbell stellt sich offen und ehrlich der bunten Fragerunde auf der METAL HAMMER-Couch. Bereits vor einigen Wochen kündigte die Band an, dass es anlässlich des 15. Jubiläums eine digitale Neuauflage geben würde. Die remasterte Version enthält alle Original-Songs des Albums sowie bisher unveröffentlichte Bonuslivetracks, die 2020 im House Of Vans Chicago bei den letzten Live-Auftritten der Band aufgenommen wurden. Eine Vinyl-Edition ist für Anfang nächsten Jahres geplant.

Hier könnt ihr SACRAMENT (15TH ANNIVERSARY) hören.

Und da es bei der Neuauflage nicht bleiben sollte, veröffentlichten die Groover am Freitag, den 20. August 2021, gleich eine anderthalbstündige Dokumentation zur Entstehung von SACRAMENT.

Die Trackliste von Lamb Of Gods SACRAMENT (15TH ANNIVERSARY):

Walk With Me In Hell Again We Rise Redneck Pathetic Foot To The Throat Descending Blacken The Cursed Sun Forgotten (Lost Angels) Requiem More Time To Kill Beating On Death’s Door Walk With Me In Hell (Live aus Chicago) Redneck (Live aus Chicago) Descending (Live aus Chicago)

Im April veröffentlichte die Band LIVE IN RICHMOND, VA über Nuclear Blast. Dabei handelt es sich um eine Live-Version ihres Band-betitelten Albums, auf dem zwei Bonustracks sowie eine DVD enthalten sind.

LIVE IN RICHMOND, VA auf Amazon bestellen