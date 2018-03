Das komplette Exklusiv-Interview mit Kirk Hammett sowie alles rund um die Entstehung von THE $5.98 E.P.: GARAGE DAYS RE-REVISITED findet ihr nur in der METAL HAMMER-Aprilausgabe. Ein neues Band-Mitglied, viel Bier und fünf Cover-Lieder – Gitarrist KIRK HAMMETT spricht im METAL HAMMER-Interview mit voller Begeisterung über 1987 und die launigen Aufnahmen zu THE $5.98 E.P.: GARAGE DAYS RE-REVISITED. Welchen Eindruck hattest du von Jason Newsted in den ersten gemeinsamen ­Monaten auf Tour gewonnen? Jason besaß einen komplett anderen Background als wir. Er ist in Michigan, im Mittleren Westen, aufgewachsen. Sein moralischer Kompass zeigte eindeutig in eine andere Richtung. (lacht) James,…