Led Zeppelin: Musiker erinnern sich in Dokumentation an Band-Anfänge

Foto: Michael Ochs Archives. All rights reserved.

Im Frühjahr kommt die Rock-Dokumentation ‘Becoming Led Zeppelin’ ins Kino. Ab 18. März 2025 ist der Streifen dann in den hiesigen Lichtspielhäusern zu sehen. Der Verleih Sony Pictures Classics/Sony Pictures UK hat nun ein kleines Teaser-Video veröffentlicht, in dem sich Gitarrist Jimmy Page, Sänger Robert Plant und Bassist John Paul Jones an das erste Mal erinnern, als sie zusammen Musik gemacht haben.

Wink des Schicksals

„Ich sagte, dass ich als erste Nummer ‘The Train Kept A-Rollin’’ spielen will“, rekapituliert Page. „Wir haben einfach weitergespielt, kleine Solopausen und allerlei solche Sachen gemacht, und Robert hat improvisiert.“ John Paul Jones ergänzt, dass er „noch nie so etwas gehört“ hatte, als er Robert Plant zum ersten Mal hat singen hören. „Ich habe irgendeinen coolen Soul-Sänger erwartet. Und dann ist da dieser schreiende Wahnsinnige mit dieser fantastischen Stimme und dem großartigen Stimmumfang. Ich dachte mir: ‚Was machst du denn da oben? Du wirst dir noch wehtun.'“

Des Weiteren fügt Robert Plant selbst an: „Es war niederschmetternd, weil es schien, als ob dies das ist, worauf ich gewartet hatte.“ Darüber hinaus wurde noch Archivmaterial des 1980 verstorbenen Schlagzeugers John Bonham ausgegraben. Dieser sagte über seinen Einstieg bei Led Zeppelin: „Ich war ziemlich schüchtern. Und das Beste, das man machen kann, wenn man in so einer Situation ist, ist, nicht zu viel zu sagen und unermüdlich weiterzumachen und den Dingen auf den Zahn zu fühlen.“

