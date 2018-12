LESERPOLL 2018 – Abstimmen und fette Preise gewinnen!

Liebe METAL HAMMER-Leser,

wow, das ging mal wieder fix! Gerade erst haben wir auf den Sommer-Festivals gemeinsam gefeiert oder sind uns beim ein oder anderen Club-Konzert mit gezückter Pommesgabel über den Weg gelaufen – da liegt 2018 schon wieder in den letzten Zügen und ihr haltet unsere Jahresendausgabe in euren Händen.

Und was war das nicht für ein wildes Jahr! Was uns Redakteure diesmal besonders bewegt und beschäftigt hat, konntet ihr bereits auf den vorangegangenen Seiten erfahren. Doch wir interessieren uns noch viel mehr für eure persönlichen Favoriten: Welche Band hat euer Jahr geprägt? Wer hat 2018 das Album des Jahres abgeliefert und welchen Song kriegt ihr partout nicht mehr aus dem Kopf? Welches Festival steht in eurem Gusto ganz oben, und in welchem Club huldigt ihr dem Metal am liebsten? Das alles – und vieles mehr – wollen wir im großen Leserpoll auf der folgenden Seite von euch wissen. Als Belohnung winken auch diesmal hochwertige Preise aus unserer großen Weihnachtsverlosung – mitmachen lohnt sich!

Auch davon abgesehen freuen wir uns über jegliches Feedback: Ihr habt etwas zu meckern, wollt einem unserer Autoren endlich mal eure Meinung sagen oder eine selbst erlebte Geschichte mit anderen Metalheads teilen? Bestens – dann schreibt uns! Wir freuen uns über sämtliche Einsendungen – seien es ein paar nette Urlaubszeilen (gerne mit Bildern!), Zeugnisse eurer Kreativität, Schilderungen von euren letzten Konzerten oder Anmerkungen zu unseren Artikeln. Ihr seid die Stimme der Szene – wir sorgen dafür, dass sie gehört wird!

Als Dank für eure Unterstützung haben wir etwas für euch vorbereitet – mit etwas Glück könnt ihr einen der vielen schicken Preise unserer Weihnachtsverlosung abstauben (siehe Seiten 42 und 43 im Heft; Gewinnwunsch bitte mitangeben).

Wir sind gespannt auf eure Briefe und wünschen euch schon jetzt einen stahlharten und maximal lauten Jahresabschluss!

Eure Redaktion

Leserpoll 2018

Beste Band aller Zeiten: Bestes Album aller Zeiten: Bester Song aller Zeiten: Beste(r) Künstler/Band 2018: Bestes Album 2018: Aufsteiger des Jahres: Absteiger des Jahres: Bestes Konzert 2018: Bestes Festival 2018: Bester Club/beste Metal-Location 2018: Bester Videoclip 2018: Schlimmster Metal-Song 2018: Peinlichster Lieblings-Song 2018: Persönlichkeit des Jahres: Idiot des Jahres: Party des Jahres: Erkenntnis des Jahres: Enttäuschung des Jahres: Lachnummer des Jahres: Wunsch für 2019: Horrorvision 2019: Beste METAL HAMMER-Geschichte 2018: Schlimmste METAL HAMMER-Geschichte 2018: Bestes METAL HAMMER-Titelbild 2018: Schlimmstes METAL HAMMER-Titelbild 2018: Liebste METAL HAMMER-Rubrik: Verbesserungsvorschlag fürs Heft: Was liest du nie im METAL HAMMER? Was würdest du im METAL HAMMER gerne lesen/was vermisst du im METAL HAMMER? Welche Schulnote gibst du dem METAL HAMMER ingesamt? Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend Wie hörst du Musik? (Mehrfachnennungen möglich) CD Vinyl Stream MP3 Tape Sonstiges:

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2019

