Bleibt ein Weilchen und hört zu: METAL HAMMER bringt Gaming auf das Level „Very Hard“! Womöglich fragt ihr euch: „Let’s Play, was ist das?“ Ganz einfach: Eine Person spielt ein Video- oder Computerspiel, filmt sich und seinen Bildschirm dabei, und lässt sich übers Internet dabei zusehen. Je nachdem, wer am Controller oder der Maus sitzt, kann das maximal unterhaltsam sein – deswegen erfreuen sich derlei Videos riesiger Beliebtheit auf den gängigen Videoplattformen. In der Reihe „Let’s Play And Talk Metal“ bittet METAL HAMMER nun eure Metal-Helden an den Bildschirm, um die Musiker mal von einer ganz anderen Seite zu zeigen. Für viele sind Spiele nicht nur Zeitvertreib während einer Tournee, sondern langjähriges Hobby und emotionsgeladene Leidenschaft.

Moderiert wird „Let’s Play And Talk Metal“ von Gregor Kartsios. Der Computer­spiel-Journalist hat sein Hobby zum Beruf gemacht und ist unter anderem bekannt als Moderator bei Rocket Beans TV, Podcaster, Buchautor und Betreiber eines erfolgreichen YouTube-Kanals (www.RPGHeaven.de) – und nun das Gesicht unserer Videoreihe. Aktuell greift Marcus Siepen zum Controller. Der Blind Guardian-Gitarrist stürzt sich auch nach 400 Spielstunden noch mit größter Begeisterung in ‘Diablo II: Resurrected’. Während der Action-reichen Dämonenjagd erzählt der Musiker von seiner Leidenschaft für die Reihe, seinem ersten Spiele-PC für ‘Doom’ und den Vorzügen seiner Nintendo Switch im Vergleich zum aufgemotzten Gaming-Laptop – aber auch über schwere Verluste im Gaming-Leben.

Dabei werden Erinnerungen aus der Blind Guardian-Historie wachgekitzelt: Als das ‘World Of Warcraft’-Erweiterungs-Set ‘Wrath Of The Lich King’ erschien, befanden sich Blind Guardian gerade auf Tournee. Marcus rekapituliert: „André und ich waren ein Problem.“ Zuvor durfte bereits Bernhard „Actionhorn“ Horn seine PlayStation 4 hochfahren. Der Callejon-Gitarrist, der sich schon in unserer Rubrik „Zocker Rocker“ als leidenschaftlicher Gamer bewiesen hat, spielt in der Pilotfolge von „Let’s Play And Talk Metal“ mit uns ‘Ghost Of Tsushima’: „Ein Spiel, das mir Bock macht, weil man einfach rumreiten und Leute abschlachten oder Bambus sammeln kann.“ Naheliegend, dass das Action Adventure, das während der Invasion der Mongolen in Japan im Jahr 1274 spielt, zum Fachsimpeln über Samuraifilme einlädt.

„Let’s Play And Talk Metal“ ist ein neues Format – die ein oder andere technische Hürde war und ist durchaus zu nehmen; wir tasten uns noch immer ran. Umso mehr freut sich METAL HAMMER, mit Gregor Kartsios einen echten Profi an der Seite zu haben! Solltet ihr es noch nicht getan haben: Schaut doch mal rein in unser schwermetallisches Let’s Play-Format. Was gefällt euch, was können wir noch besser machen? Welche/n ­Musiker/in wollt ihr bei „Let’s Play And Talk Metal“ sehen, und welches Spiel sollten wir unbedingt mal anzocken? Lasst es uns wissen per Mail an redaktion@metal-hammer.de! Neue Episoden mit weiteren Bands sind in Produktion.

„Let’s Play And Talk Metal“ seht ihr auf dem METAL HAMMER-YouTube-Kanal www.youtube.com/@MetalHammer666 oder direkt unter www.metal-hammer.de/letsplay.

