METAL HAMMER-Januarausgabe 2026

METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen?

Sergi „Bobby“ Verdeguer: Vermutlich das Zocken auf Super Nintendo oder Nintendo 64 mit meinem Bruder. An Weihnachten kaufte uns unsere Mutter eine Super Nintendo mit den Spielen ‘Super Mario’, ‘Street Fighter’ und ‘Final Fight’. Außerdem spielte ich einmal ‘Mortal Kombat’ in der Video­spielabteilung eines Supermarkts, als meine Mutter Gemüse kaufte, hahaha …

MH: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung?

SV: Ich halte sie für ziemlich umfangreich. Mein älterer Bruder beschloss, jedes einzelne Spiel zu behalten, das wir seit unserer Kindheit bekommen haben – inklusive Verpackung, Anleitung und so weiter. Damals tauschten wir sogar Magic-Karten und Spielzeug gegen Videospiele, wir besitzen also wirklich viele davon.

MH: Auf welcher Plattform spielst du heute am häufigsten?

SV: Erst kürzlich kaufte ich ein Steam Deck, und das nutze ich seitdem ehrlich gesagt am meisten.

MH: Wie sehen dein Set-up und „Spielzimmer“ aus?

SV: Ich besitze einen Gaming-PC, aber keinen richtig guten. In dem Raum, den ich zum Zocken nutze, arbeite ich auch, daher habe ich keine besondere Ausstattung. Dafür besaß ich mein ganzes Leben lang gute Konsolen.

MH: Hältst du Kontakt zu Fans über eine Online-Spieleplattform? Wenn ja: Wie können dich deine Anhänger finden?

SV: Ich habe bereits einige Male ‘Overwatch’ oder ‘Helldivers’ mit einigen unserer ­Patreon-Follower gezockt. Wir haben außerdem eine richtig coole Discord-Gemeinschaft, darüber kann man uns am leichtesten kontaktieren!

MH: Welchen Metal-Helden würdest du gerne in einem Videospiel steuern können?

SV: Es kommt auf das Spiel an, aber Rob Halford wäre der Hammer, oder?

