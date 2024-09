Linkin Park: Die ganze New York-Show (16.9.) im Video

auch interessant

Im Rahmen ihrer derzeit andauernden Comeback-Tour haben Linkin Park am Montagabend (16. September 2024) in New York Halt gemacht. Im Barclays Center in Stadtteil Brooklyn legten Mike Shinoda und Co. ein etwa zwei Stunden langes Set aufs Parkett beziehungsweise auf ihre Bühne, die wie ein Flugzeugträger aussieht. Weiter unten könnt ihr euch den gesamten Auftritt reinziehen.

Die derzeit wegen der Scientology-Mitgliedschaft der neuen Frontfrau Emily Armstrong in der Kritik stehende Band — es hatten sich unter anderem Cedric Bixler-Zavala von The Mars Volta und Chester Benningtons Sohn Jaime zu Wort gemeldet — musste erneut auf zwei Originalmitglieder verzichten. Für Rob Bourdon sitzt Colin Brittain hinter dem Schlagzeug. Und Gitarrist Brad Delson will nicht mehr auf Tour gehen, weswegen Alex Feder die sechs Saiten beackert. Bassist Dave „Phoenix“ Farrell sowie DJ Joe Hahn sind jedoch weiterhin mit von der Partie.

Setlist: Linkin Park, New York, 16.09.2024:

Somewhere I Belong Crawling Lying From You Points Of Authority New Divide The Emptiness Machine The Catalyst Burn It Down Waiting For The End Castle Of Glass When They Come For Me / Remember The Name A Place For My Head Given Up One Step Closer Lost Breaking The Habit What I’ve Done Leave Out All The Rest My December Friendly Fire Numb In The End Faint Papercut Keys To The Kingdom Bleed It Out

LINKIN PARK-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.