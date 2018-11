Linkin Park knacken mit ‘Numb’ die eine Milliarden Klicks

Bei Crossover-Bands mischen sich verschiedenste Musikstile miteinander. Daher verwundert es auch nicht, das Mike Shinodas Inspirationsalben im Genre weit auseinandergehen.

Die US Plattenladen-Kette Amoeba Musics begleitet in ihrer Rubrik "What's In My Bag" Musiker beim Platteneinkauf. Diese werden vor laufender Kamera präsentiert und erläutert. In einem aktuellen Clip gewährt Linkin Park-Musiker Mike Shinoda einen Einblick in seine musikalischen Einflüsse. Dabei benennt er beispielsweise POST, welches als drittes Björk-Album für ihn damals als das künstlerischste galt, was er bis dahin gehört hatte. Aphex Twin galt sogar als Inspriration für frühere Linkin Park-Songs wie unter anderem auch 'In The End'. Seht hier das What's in My Bag-Video mit Mike Shinoda: https://www.youtube.com/watch?v=0Qxm-pOwTiY