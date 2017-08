Linkin Park-Sonderheft zu Ehren von Chester Bennington

Liebe Rocker,

Ungläubigkeit, Schock, Trauer – Millionen von Linkin Park-Fans durchliefen diese Phasen am Abend des 20. Juli, während sich die Meldung vom Tod Chester Benningtons wie ein Lauffeuer verbreitete. Man muss mit der musikalischen Entwicklung der Band nicht mitgegangen sein; aber fast jeder kann einen Lieblings-Song von Linkin Park nennen oder eine Textzeile zitieren – niemandem war und ist die Band egal.

Umso härter trifft jetzt die Erkenntnis: So, wie wir sie kennen und lieben, wird es diese Gruppe nie wieder geben. Chester Bennington war das Aushängeschild, der introvertierte Vorkämpfer, die emotionale Stimme einer verletzlichen Generation. Er hat Linkin Park geprägt, wie die Band die Musik- und Metal-Szene geprägt hat. Die New Metal-Bewegung und alles, was sich daran anschloss – ohne dieses Sextett völlig undenkbar.

Und wie tief die US-Amerikaner mit ihrer Musik in die Herzen der Fans vorgestoßen sind, zeigt die immense Anteilnahme nach dem zu frühen Tod ihres Sängers. Suchen, Finden, Loslassen – in unserem Sonderheft METAL HAMMER LEGENDEN zu Linkin Park wollen wir nicht nur trauern, sondern die Leistung der Band feiern und ihr für das huldigen, was sie geleistet und hinterlassen hat.

Dazu beleuchten wir nicht nur die Geschichte der Gruppe im Detail und porträtieren jedes der sechs Mitglieder, sondern beschäftigen uns auch mit dem Kosmos um Linkin Park: Nebenprojekte, historische Konzerte und das Vermächtnis der Band stehen im Fokus, Fans wie Musikerkollegen verleihen ihrem Verlust Ausdruck, und die Studio- und Remix-Alben erfahren eine den Umständen entsprechende Neubewertung. Akzeptanz und Neuanfang sind die letzten Phasen der Trauerbewältigung; welche neuen Wege die hinterbliebenen Linkin Park-Musiker beschreiten werden, muss die Zukunft zeigen.

Mit diesem Heft schließen wir schweren Herzens das Kapitel Chester Bennington. Ruhe er in Frieden.

Thorsten Zahn & Sebastian Kessler

METAL HAMMER Legenden – Linkin Park ist ab dem 23.08.2017 im Handel und ab sofort hier erhältlich.