Bei der spektakulären Live-Show am Sonntagabend in der Hansestadt Hamburg hatten Linkin Park den zweiten neuen Song von ihrem am 15. November erscheinenden Comeback-Album FROM ZERO zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit präsentiert. Nun veröffentlichen Mike Shinoda und Co. den Track auch offiziell. Das zugehörige Video gibt es unten zu sehen. Der Clou dabei ist: Der Videospiele-Gigant Riot Games hat das Lied zur Hymne der diesjährigen ‘League Of Legends’-Weltmeisterschaft gemacht.

Empfehlung der Redaktion Linkin Park spielen neuen Song in Hamburg Nu Metal Die Fans von Linkin Park feierten ein rauschendes Fest bei der Liveshow an der Elbe — und ein weiteres neues Lied von FROM ZERO.

Das offizielle Musikvideo erstrahlt daher im entsprechenden Look. Darin geht es um Lee „Faker“ Sang-hyeok, einen ‘League Of Legends’-Profi, der als neu gekrönter König gegen eine Legion von Herausforderern kämpft. So ist in dem Clip zu sehen, wie der Krieger tapfer sein belagertes Königreich verteidigt. Gleichzeitig soll das Video den Kampfgeist der ‘League Of Legends’-Community einfangen. Laut Riot Games widmet sich die Inszenierung überdies der historischen Bedeutung von Königreichen und Dynastien in London, dem finalen Austragungsort der diesjährigen Worlds am 2. November 2024.

Linkin Park-Chef Mike Shinoda kommentiert die Videospiel-Kollaboration wie folgt: „Es war eine großartige Erfahrung, mit Riot zusammenzuarbeiten, um diese Hymne für die globale ‘League Of Legends’-Community zu schaffen. Der Song ist ein echtes Highlight dieser neuen Ära für uns, da er unseren charakteristischen Sound mit frischer Energie kombiniert. Wir sind begeistert, dass die Spieler:innen und Fans das erleben können!“

Maria Egan, Global Head of Music bei Riot Games, ergänzt: „Die Worlds-Hymne ist der musikalische Moment, auf den die League-Spieler jedes Jahr am meisten warten. Und sie ist zu einem begehrten Bestandteil der weltweiten Musikszene geworden. Während die Band in dieses aufregende neue Kapitel startet, sind wir geehrt, mit ihnen für die Hymne 2024 zusammenzuarbeiten.“

