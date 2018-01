Malcolm Youngs Sohn Ross als Gastsänger bei AC/DC-Coverband

Foto: Screenshot via YouTube, CentralCoastBoyz. All rights reserved.

Ross Young, der Sohn des kürzlich verstorbenen AC/DC-Gitarristen Malcolm Young, gab der Coverband Thunderstruck die Ehre, bei einigen Songs als Gastsänger mitzuwirken.

Das Ganze ereignete sich bei einem Auftritt am 16. Dezember im Epping Hotel in Epping, einer Stadt im australischen New South Wales. Im Video zu sehen sind ‘She’s Got The Jack’ und ‘Whole Lotta Rosie’.