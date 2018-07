Manilla Road-Gitarrist Mark Shelton gestorben

Mark Shelton, Gründungsmitglied, Gitarrist und Kopf der US-amerikanischen Epic-Metaller Manilla Road, verstarb am 27. Juli im Alter von 60 Jahren. Sänger Bryan Patrick äußerte sich via Facebook: „Voller Trauer gebe ich bekannt, dass mein langjähriger Bruder und bester Freund seit 1981 die Tore Walhallas durchschritten hat. Mögest du in Frieden ruhen, Mark W. Shelton!

Nähere Informationen folgen in den nächsten Tagen. Zudem wird eine Go-Fund-Me-Seite eingerichtet, um Mark zu seiner Familie zu überführen. Mein Herz ist gebrochen. Bitte verbringt heute Zeit mit euren Liebsten, nehmt sie in den Arm.“ Keine 24 Stunden zuvor veröffentlichte Patrick ein Foto, welches ihn und seinen Kollegen im Auto auf den Weg zum Headbanger’s Open Air in Schleswig-Holstein zeigt.

In Route to the Headbangers Open Air Festival Gepostet von Bryan Patrick am Donnerstag, 26. Juli 2018

„Das letzte Foto mit Mark“, kommentierte ein Nutzer, während ein weiterer bestürzt eine Aufnahme von Mark Shelton auf der Bühne postet: „Ich habe dieses Foto gestern gemacht… was zur Hölle.“ Laut Aussagen des Headbanger’s Open Air sei Shelton nach seinem Aufritt in einem Krankenhaus in Elmshorn verstorben. Zu den Todesumständen war zu diesem Zeitpunkt nichts Näheres bekannt.

Ruhe in Frieden, Mark.