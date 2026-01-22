Mit ‘Masters Of The Universe’ feiern He-Man und das weltbekannte, gefeierte Franchise am 04. Juni 2026 ihre Rückkehr ins Kino. Dabei trifft Nicholas Galitzine als Prinz Adam auf Jared Leto in der Rolle des tyrannischen Herrschers Skeletor, der nach der absoluten Macht strebt, um das Universum zu beherrschen. An der Seite von Teela und Duncan aka Man-At-Arms stellt sich Adam einer Wahrheit, der er nicht länger entkommen kann – und einer Kraft, die ihn zum letzten Hoffnungsträger seiner Welt macht.

Regisseur Travis Knight bringt das legendäre Franchise ‘Masters Of The Universe’ in dem gleichnamigen epischen Live-Action-Abenteuer zurück auf die große Leinwand. Nach 15 Jahren der Trennung führt das Schwert der Macht Prinz Adam (Nicholas Galitzine) zurück nach Eternia und er entdeckt, dass seine Heimat unter der heimtückischen Herrschaft von Skeletor (Jared Leto) in Trümmern liegt. Um seine Familie und seine Welt zu retten, muss sich Adam mit seinen engsten Verbündeten zusammenschließen – Teela (Camila Mendes) und Duncan alias Man-At-Arms (Idris Elba) – und sein wahres Schicksal als He-Man annehmen, den mächtigsten Mann des Universums.

Teaser-Trailer zum neuen‘He-Man’-Film’

Regie zu ‘Masters Of The Universe’ führt Travis Knight (‘Bumblebee’). Das Drehbuch stammt von Chris Butler sowie Aaron & Adam Nee (‘The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt’) und Dave Callaham (‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’). Die Geschichte stammt von Aaron Nee & Adam Nee sowie von Alex Litvak & Michael Finch. Produziert wurde der Film von Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner, Steve Tisch und DeVon Franklin. Als Executive Producer fungieren Ynon Kreiz, Bill Bannerman und David Bloomfield. Das Sci-Fi-Action-Adventure basiert auf ‘Masters of the Universe’ von Mattel.

He-Man wird verkörpert durch Nicholas Galitzine (‘Als du mich sahst’), an seiner Seite spielen Jared Leto (‘Tron: Ares’), Idris Elba (‘A House of Dynamite’), Camila Mendes (‘Riverdale’), Alison Brie (‘Glow’), James Purefoy (‘Rom’), Morena Baccarin (‘Deadpool 2’), Jóhannes Haukur Jóhannesson (‘Captain America: Brave New World’) und Charlotte Riley (‘Malice’). Kristen Wiig (‘Palm Royale’) ist als Stimme von “Roboto” zu hören.

