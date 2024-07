Mark Morton hat nichts als Respekt für Kerry King übrig

In einem Interview mit ‘Two For The Road’ sprach Lamb Of God-Gitarrist Mark Morton über den Einfluss, den Slayer und im Speziellen Kerry King auf ihn hatten. Dieser wird Lamb Of God und Mastodon im Rahmen der gemeinsamen „Ashes Of Leviathan“-Tournee als Supportact begleiten.

Mark Morton: Großer Respekt vor Kerry King

Empfehlung der Redaktion Slayer-Reunion: Zwei US-Festival-Shows bestätigt Thrash Metal Was zur Hölle? Slayer treten wieder live auf. Die Thrash-Metaller werden im Herbst auf zwei Festivals in den USA spielen. „Ich habe den größten Respekt vor ihm. Er war an einigen der großartigsten Metal-Songs der Geschichte beteiligt“, sagte Morton. „Slayer haben mein Verständnis und meine Liebe für Metal extrem stark geprägt. Und Slayer haben Lamb Of God mehrmals mit auf die Bühne geschleift. Und jetzt sind sie nicht mehr existent oder pausieren. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber sie waren nicht mehr da, sie haben nicht aktiv gearbeitet.

Zunächst einmal sagt es viel über ihn (Kerry King – Anm.d.A.) als Musiker, Songwriter, Künstler und Performer aus, dass er sich nicht einfach zurücklehnt. Er stellt eine neue Band zusammen, schreibt ein neues Album, nimmt eine Kracherplatte auf und macht die Vorband für die Jungs, die einst für ihn eröffnet haben. Keine Vortäuschung, kein Ego, keine Hinter-den-Kulissen-Sachen – nichts davon. Das ist er.

Empfehlung der Redaktion Slayer vereinigen sich nicht dauerhaft wieder Thrash Metal Der aktuell solo durchstartende Kerry King sah sich dazu berufen, endgültig mit einer verbreiteten Fehleinschätzung bezüglich Slayer aufzuräumen. Er ist absolut echt, er macht das nicht für das Geld – nichts davon. Er macht das, weil dieser Typ im wahrsten Sinne des Wortes ein Heavy Metal-Gitarrist und Songwriter ist. Und wenn er es mit Slayer nicht schafft, dann schafft er es mit dieser Band. Und wenn er es nicht als Headliner schafft, dann wird er als Opener auftreten. Es ist verdammt egal. Denn so ist er nun einmal. Und von all den Dingen, die ich aus Respekt und Anerkennung für Kerry King sagen könnte, ist das für mich das Beeindruckendste.“

