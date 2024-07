Mark Osegueda: Kerry King ist keine Supergroup

In einer Reihe von Video-Interviews beleuchtet der ehemalige Slayer-Gitarrist Kerry King die Entstehungsgeschichte seiner aktuellen Solo-Band. Im fünften Kapitel der Serie sprach Death Angel-Frontmann Mark Osegueda über seine Rolle als Sänger und erklärte, warum der Begriff Supergroup auf die Band nicht zutreffe.

Neustart für Mark Osegueda

„Ich denke, dieser Begriff wurde überstrapaziert, und auf diese Band ist er meiner Meinung nach nicht zutreffend", sagte Osegueda. „Ich denke, Kerry wusste, was er auf seiner Platte wollte, und er wusste, wie sie klingen sollte. Er hat im Grunde die Leute persönlich ausgewählt, von denen er dachte, dass sie es schaffen könnten. Sicher, wir haben alle Erfahrung mit anderen Bands, aber das liegt einfach daran, dass wir unser Handwerk gut beherrschen und es ernst nehmen.

Wir verstehen uns auch alle sehr gut, das hilft. Und wenn man wochen- oder monatelang in einem Bus lebt, möchte man von Leuten umgeben sein, deren Gesellschaft man genießt. Aber man möchte auch respektieren, wie gut sie in dem sind, was sie tun. Es herrscht definitiv gegenseitiger Respekt zwischen uns allen für das, was wir tun. Wir verstehen uns blendend. Ich denke also nicht, dass „Supergroup“ hier zutrifft. Ich denke, es ist einfach eine Band.

Ich wollte den Job, als bekannt wurde, dass Kerry eine Band zusammenstellt. Und als Slayer sagten, dass sie aufhören, machte Kerry sofort klar, dass er noch nicht fertig war. Und ich habe ihm einmal eine SMS geschickt. Ich schrieb ihm: ‚Ich weiß, dass du ein Projekt zusammenstellst. Ich möchte dich nur wissen lassen, dass ich sehr daran interessiert bin. Ich werfe meinen Hut in den Ring.‘“

