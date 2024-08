Mark Osegueda liebt es, Slayer-Songs zu singen

Foto: Redferns, Gina Wetzler. All rights reserved.

Mark Osegueda und Phil Demmel mit Kerry King bei Rock am Ring 2024

auch interessant

Death Angel-Frontmann Mark Osegueda ist derzeit mit Kerry King auf Tour. Im Gespräch mit Metal-Rules wurde er nach dem Feedback der Fans gefragt, insbesondere dem der eingefleischten Slayer-Fans.

Empfehlung der Redaktion Mark Osegueda: Kerry King ist keine Supergroup Laut Death Angel-Sänger Mark Osegueda ist die Solo-Band des ehemaligen Slayer-Gitarristen Kerry King keine Supergroup. So wurde das Soloprojekt des ehemaligen Slayer-Gitarristen und seinen Kumpanen bisher wohl recht gut angenommen, wie Osegueda meint: „Das Feedback, seit wir auf Tour sind, ist absolut unglaublich. Viele Leute, die die Platte haben, bevorzugen tatsächlich die Live-Aufführung. Dadurch schätzen sie die Platte noch mehr. Natürlich haben uns viele live gesehen und unsere Fortschritte bemerkt. Weil wir eine relativ neue Band sind, die sich in den letzten Wochen sprunghaft verbessert hat. Wenn wir also dort oben sind, sind wir wie eine Maschine. Die bisherigen Reaktionen der Fans waren außerordentlich gut.“

Ein großes Erbe

„Ich habe mit vielen der eingefleischten Slayer-Fans gesprochen, und sie sagten: ‘Wir wussten nicht, was uns erwarten würde, aber ihr werdet den Songs gerecht.’ Das ist das Hauptziel für mich – natürlich das, was wir auf der Platte gemacht haben, auch live umzusetzen. Aber ich weiß, dass es immer Kritiker geben wird, wenn es um das Material von Slayer geht. Wenn wir live auftreten, kann man einige ihrer Gesichter sehen und wie sie sich gegen Ende allmählich ändern. Für mich ist das ein großes Kompliment“, erzählt der Sänger weiter.

Empfehlung der Redaktion Slayer waren noch nicht fertig, sagt Kerry King Thrash Metal Laut Gitarrist Kerry King haben sich Slayer bekanntermaßen zu früh getrennt. Dabei wollte man lediglich keine ausgedehnten Touren mehr spielen. Auf die Frage, ob es für ihn eine technische Herausforderung sei, das alte Slayer-Material zu singen, sagte Mark Osegueda: „Ich liebe es, dies zu tun. Ich liebe es, Toms Sachen zu singen. Und ich sage das, weil ich selbst Slayer-Fan bin. Meiner Meinung nach hat Tom eine ikonische Stimme, die ich immer gemocht und respektiert habe. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich ihm gerecht werden kann.“ Demütig fügt er hinzu: „Ich versuche einfach, mein Bestes für das Slayer-Erbe und die Fans zu geben, die die Band lieben.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.