Matthew Greywolf: Hautnah

Foto: Christian Ripkens. All rights reserved.

METAL HAMMER: Welche Motivation führte zu deinem ersten Tattoo, warum hast du dich dafür entschieden?

Matthew Greywolf: Ich überlegte sehr lange, denn das erste Tattoo sollte eine gewichtige Bedeutung haben. Irgendwann wurde mir klar, dass es wohl wenig Bedeutenderes geben wird, als das Symbol des eigenen Lebenswerks zu verewigen.

MH: Gibt es ein Tattoo, das du bereust?

MG: Nein, und ich bin überzeugt, dass – was auch immer noch an Motiven dazukommen mag – ich keines bereuen würde, denn das entspricht nicht meiner Denkweise. Tattoos sind Zeitzeugnisse, Erinnerungen für die Ewigkeit. Ähnlich wie Songs oder Fotos. Sie entstehen aus Überzeugung in einem bestimmten Moment. Wenn man sein Leben aufrichtig lebt, hatte man gute Gründe oder Emotionen, die man verewigen wollte, und die haben und behalten ihre Berechtigung.

MH: Was reizt dich an Tattoos?

MG: Der Gedanke, dass man etwas entstehen lässt, das bleibt. Es ist ein Statement, das Festhalten eines Gedankens, einer Symbolik, die von Bedeutung ist.

