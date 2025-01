Megadeth: Alex Skolnick war in Bereitschaft als Kiko-Ersatz

auch interessant

Kiko Loureiro hat sich bekanntlich aus familiären Gründen aus Megadeth zurückgezogen. Doch noch vor seinem Ausstieg gab es eine Situation, in der sich ein anderer Gitarrist als temporärer Ersatz für den Brasilianer warmhielt. Und zwar handelt es sich dabei um Alex Skolnick von Testament. Konkret ging es dabei um die schwangere Frau von Loureiro und die anstehende Geburt.

Angenehme Rolle

Im Interview bei Eonmusic plauderte Skolnick aus: „Da gab es ein paar Shows, das war noch während der Ära von Kiko Loureiro, da war ich in Bereitschaft, um einzuspringen. Kikos Frau war hochschwanger, also bestand die Möglichkeit, dass das Kind kommt. Und sie wussten nicht exakt, wann das sein würde. Es war also möglich, dass das mit einem Konzert oder Event in Konflikt gerät. Ich war in Bereitschaft, habe die Lieder gelernt. Ich war bereit, doch wie sich herausstellte, musste er keine Show verpassen. Aber ich mag meine Rolle. Weiter als gelegentlicher, möglicher Stellvertreter ist es nicht gekommen.“

Doch damit nicht genug: Offenbar hätte es für Alex Skolnick vor vielen Jahren die Möglichkeit gegeben, fest bei Megadeth einzusteigen. „Ich habe vor vielen, vielen Jahren über Mundpropaganda mitbekommen, dass sie interessiert waren. Wenn ich einen Anruf gemacht hätte, hätte sicher etwas passieren können. Das war noch vor Marty Friedman. Und es war während der Zeit, als Testament gerade am Laufen war. Wir schufen wirklich unsere Basis und etablierten mit Alben wie THE NEW ORDER und PRACTICE WHAT YOU PREACH einen Sound. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hatten Megadeth bereits drei Gitarristen. Also war es einfach klar, wenn man bei Megadeth ist, weiß man nicht, wie lange es halten wird.“

MEGADETH-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.