Megadeth: Dave Mustaine genießt die US-Tour

Megadeth befinden sich derzeit auf gemeinsamer US-Tour mit Mudvayne und All That Remains. Wie Frontmann Dave Mustaine im Interview mit ‘Drinks With Johnny’ erklärte, komme die Zusammenstellung hervorragend beim Publikum an. Auch die Musiker unter sich scheinen einander Bewunderung entgegenzubringen.

Geselliges Tourneeleben für Megadeth

„Ich kannte Chad (Gray, Sänger von Mudvayne – Anm.d.A.) schon bei Hellyeah. Und seltsamerweise hatten wir noch keine Gelegenheit, uns zu treffen. Und ich suche ihn jeden Tag. Entweder sehe ich einen Haufen Typen herumlaufen, die genauso aussehen wie er und dieselbe Frisur haben, oder ich sehe ihn mit seinem Make-up und er ist dabei, zu arbeiten", sagte Mustaine. „Also hoffe ich, dass ich die Gelegenheit bekomme, etwas Zeit mit den anderen zu verbringen und mich auszutauschen, denn es ist wirklich eine interessante Zusammenstellung und ich glaube, viele Leute genießen das.

Sie sind alle Gentlemen und zeigen mir Respekt. Aber ich möchte nicht, dass sie mir die Chance verwehren, sie kennenzulernen. Sie sind respektvoll und gewähren mir meine Zeit. Doch ich möchte nicht, dass sie nicht auf mich zukommen und sagen: ‚Hey, ich habe eine Frage an dich.‘ Denn wie die meisten habe ich viel erlebt und viel Erfahrung im Umgang mit Problemen und weiß, wie man mit ihnen umgehen sollte.

Es mag nicht die richtige Lösung für jeden sein, aber häufig sind die Probleme, denen wir uns stellen müssen, menschengemacht. Sie gehen auf mangelhafte Kommunikation zurück, und diese wiederum entsteht aus Angst. Und alles basiert auf Angst – die Angst, etwas nicht zu bekommen, was man möchte. Oder die Angst, etwas nicht zu behalten, was man bereits hat. Alles geht darauf zurück."

