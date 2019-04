Mehr als 250 Musiker spielen Metallicas ‘Sad But True’

Nicht umsonst schreddern Metallica seit Jahren ganz vorne an der Spitze. Welches Equipment die Giganten verwenden, erfahrt ihr hier.

Mit Anthrax, Slayer und Megadeath teilen sich Metallica den Thron des Thrash Metal. Im Sommer 2019 kommt die vielleicht erfolgreichste Metal-Band der Welt zu uns nach Deutschland. Bis dahin beschäftigen wir uns mit einem Teil des Equipments, das Metallica nutzen, um ihren Sound zu dem zu machen, was wir so feiern. Tama 14" x 6,5" Lars Ulrich Signature Snare „Schlagzeuger sucht andere Metalmusiker zum Jammen. Tygers of Pan Tang, Diamond Head, Iron Maiden.“ Mit zwei Satzfetzen machte sich Lars Ulrich zu Beginn der 80er auf die Suche nach einer Band. Eine Band deren Album METALLICA, das häufig schlicht und einfach…