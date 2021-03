Meshuggah: neues Album mit Fredrik Thordendal

Freunde des technischen Death Metal dürften über diese Nachricht frohlocken. Denn die Schweden von Meshuggah arbeiten an einem neuem Album. Das Quintett hat sich aktuell in seinen Sweetspot Studios verschanzt und nimmt mit dem dem Nachfolger zum Grammy-nominierten THE VIOLENT SLEEP OF REASON sein nunmehr neuntes Studiowerk auf. Doch damit nicht genug: Gitarrist Fredrik Thordendal ist wieder eingestiegen.

Abschied & Wiederkehr

Meshuggah selbst kommentieren: „Es passiert etwas. Wie einige von euch herausgefunden haben, haben wir die ‚Sweetspot Studios‘ betreten und mit der Aufnahme unseres neuen Albums begonnen. Spoiler: Es wird Distortion und Kicks geben. Außerdem haben wir weitere Neuigkeiten: Wir entsenden Per Nilsson in die Wildnis zurück, um sich frei zu bewegen, wie er es für richtig hält. Es war ein wahres Privileg und eine Ehre die Bühne mit Per zu teilen und noch wichtiger ist, dass wir auf unseren Reisen einen großartigen Freund gefunden haben: Per, wir danken dir, du bist ein beeindruckender Mensch!

Also, warum entsenden wir Per zurück in ein stabiles Umfeld? Die Antwort ist einfach: Fredrik wird zurückkehren, um an dem Album zu arbeiten und weiter mit uns zu touren. Mit anderen Worten: Die Band ist wieder zusammen – in vollem Umfang!“ Wenn alles gut geht, und man die Pandemie Ende des Jahres endlich im Griff hat, werden Meshuggah auf Tour kommen. Im November und Dezember wollen die Skandinavier fünf Mal mit dem Special Guest Zeal & Ardor hierzulande Station machen.

Meshuggah – Tour 2021

20.11. München, Tonhalle

23.11. Wiesbaden, Schlachthof

02.12. Leipzig, Haus Auensee

12.12. Berlin, Columbia Halle

13.12. Hamburg, Große Freiheit 36

Tickets gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.