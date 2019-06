Metal-Doktor führt Operation durch, während er Pound hört

Wir blicken zurück ins Jahr 2009, das voller Klassikeralben und -Songs steckt, aber auch Erinnerungen an nahezu vergessene Bands aufleben lässt.

Wir blicken zehn Jahre zurück ins Jahr 2009, als der Bitcoin eingeführt und Barack Obama als US-Präsident vereidigt wurde. In Norwegen wurde die gleichgeschlechtliche Ehe ermöglicht, Windows 7 kam auf den Markt und das Kölner Stadtarchiv stürzte ein. Und musikalisch? Da gab es einige Alben und Songs, an die man sich gerne erinnert. Seht hier eine Auswahl der wichtigsten Songs von 2009 - alphabetisch nach Band-Namen sortiert. Amorphis ‘Sky Is Mine’ SKYFORGER, das neunte Amorphis-Album (und dritte mit Tomi Joutsen am Mikro) mit der Hit-Single ‘Silver Bride’ fiel zwar im Vergleich zu den Vorgängern ECLIPSE und SILENT WATERS etwas ab,…