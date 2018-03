METAL HAMMER AWARDS 2018: Vorverkauf gestartet

Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.

Deutschlands härtester Musik-Preis, die METAL HAMMER AWARDS, gehen in eine weitere Runde und finden am 14. September 2018 im Berliner Kesselhaus statt. METAL HAMMER kührt die bedeutsamsten und wichtigsten Künstler der vergangenen zwölf Monate – wenn der schwarze Teppich ausgerollt wird, nationale wie internationale Schwergewichte aus der Rock- und Metal-Welt erwartet werden und alles im Zeiches des Metal steht.

Metallica, Slipknot, Rammstein, Motörhead, Machine Head, Ghost, In Flames, Amon Amarth – sie alle und viele mehr waren bereits in Berlin, um sich ihren Preis persönlich abzuholen und mit Fans, Musikern, Freunden, Partnern und Kollegen aus der Musikbranche das Glas zu erheben und auf die gemeinsame Leidenschaft zur harten Musik anzustoßen! Der Abend verspricht abermals ein feuriges Live-Programm mit bis zu drei Stunden Live-Musik sowie der Verleihung der begehrten Trophäen in insgesmat zehn Kategorien.

Voller Stolz präsentieren wir den Legend-Award-Gewinner Udo Dirkschneider mit seiner Band Dirkschneider als Headliner der diesjährigen METAL HAMMER AWARDS. Mit einem Hit-Feuerwerk aus Accept-Songs im Gepäck ist die Show in Berlin eine der letzten Möglichkeiten, den „German Tank“ mit diesem Set live zu erleben. Als Co-Headliner wurden die Kalifornier und „Up & Coming“ Award-Gewinner 2017, Night Demon, für den Abend verhaftet. Zudem wird noch ein passender Support bekannt geben, sodass alle Zeichen voll auf MAXIMUM METAL stehen!

Der Ticket-Vorverkauf ist jetzt gestartet! Feiert mit uns und Dirkschneider die Metal-Party des Jahres!

METAL HAMMER Awards 2018

Freitag 14.09.2018

Kesselhaus Berlin

Powered by Wodka Gorbatschow

Präsentiert von Star FM

VVK: Eventim & AD-Ticket

Ticket-Preis: 30,90 zzgl VVK-Gebühren

