METAL HAMMER PARADISE 2017: Die Running Order

Foto: fradellafra.com. All rights reserved.

So war es auf dem METAL HAMMER Paradise 2016!

Am 10. und 11. November schallen wieder ungezähmte Gitarren-Riffs, wilde Blastbeats und harte Klänge durch den Ferienpark Weissenhäuser Strand. Bereits zum fünften Mal lockt das METAL HAMMER PARADISE rund 4.000 Fans der schwermetallischen Rock-Musik an die Ostsee – und sie ließen sich nicht lange bitten. So früh wie dieses Jahr war das Festival noch nie ausverkauft!

“Bands haben große Lust auf dieses Festival”

“Wir freuen uns, dass es uns dieses Jahr einmal mehr gelungen ist, ein so vielseitiges wie schwergewichtiges Programm zusammenzustellen. Die Bands haben große Lust, auf diesem besonderen Festival zu spielen. Die Atmosphäre vor Ort ist immer top!

Unser Publikum weiß das ebenfalls zu schätzen und hat uns die Tickets in diesem Jahr darum förmlich aus den Händen gerissen”, freut sich Stephan Thanscheidt, Head of Festivalbooking bei FKP Scorpio.

Die Running Order des METAL HAMMER PARADISE 2017: