Die METAL HAMMER Oktober-Ausgabe 2017: Metallica, Marilyn Manson, Prophets Of Rage, Satyricon, Summer Breeze u.v.a.

Metallica: Cliff Burton

Auch über 30 Jahre nach seinem Tod ist Metallica-Bassist Cliff Burton allgegenwärtig: In seiner Musik, den Herzen der Metal-Fans und ebenso dem frisch erschienenen Bildband ‘Back To The Front’, aus dem wir euch einen exklusiven Vorabdruck präsentieren können. Darüber hinaus zollt METAL HAMMER dem Schaffen und Einfluss des Clifford Lee Burton den verdienten Respekt, indem Autor Matthias Weckmann Burtons zu kurzes, aber dafür extrem bewegendes Leben noch einmal Revue passieren lässt.

Von wegen Schockstarre: Mit HEAVEN UPSIDE DOWN veröffentlicht Marilyn Manson sein zehntes Studioalbum.

Tom Morellos revolutionäre Crossover-Supergroup ruft mit ihrem Debütalbum zum politischen Widerstand auf.

Der Soundcheck-Sieg im Oktober geht verdient an Satyricons starke Vorstellung DEEP CALLETH UPON DEEP.

Summer Breeze

Das zwanzigste Jubiläum des Summer Breeze rundete die diesjährige Festivalsaison feierlich ab. Lest hier unseren Bericht.

Live:

Party.San Open Air, Volbeat, Paradise Lost Album-Releaseshow

Studio:

Samael, Enslaved, Moonspell

Sonderbeilage:

Maximum Metal CD Vol. 231 mit Kadavar, Cradle Of Filth, Jag Panzer, Implore, Belphegor, Alazka, Nothing More, Republica, Fateful Finality.

