Was hat Ed Sheeran mit AC/DC zu tun? Auf den ersten Blick wenig, auf den zweiten in Zusammenhang mit der Fußball-EM 2024 eine ganze Menge.

AC/DC haben vor knapp einen Monat bekanntlich einen umjubelten Auftritt beim Power Trip Festival in Kalifornien aufs Wüstenparkett gelegt. Die Show am 7. Oktober war das erste Konzert der Formation um Gitarrist Angus Young seit Herbst 2016. Da sich die Aussie-Rocker nun wieder zusammengefunden und in toller Form präsentiert haben, flammen nun Gerüchte über eine mögliche Tournee im kommenden Jahr auf. Schon reserviert Befeuert wird dieses Hörensagen von verschiedenen Medienberichten, darunter dem Münchner Merkur sowie der Süddeutschen Zeitung. Das Szenario dreht sich hierbei eigentlich um ein Konzert von Pop-Star Ed Sheeran. Der Brite soll zur Eröffnung der Fußballeuropameisterschaft im Jahr…