METAL HAMMER Podcast Folge 117 mit Equilibrium

Podcast-117-quer
Foto: PR. All rights reserved.
von
Sabaton-Verlosung! René Berthiaume im Equilibrium-Interview! Neues Metal-Label am Start. Black Metal im Wald. Neue Alben von Struck A Nerve, Blut Aus Nord u.a.
MH_Podcast_Bildchen_2022_BastiKatrin

Live To Win – die Verlosung

Gewinnt signierte Vinyls des neuen Sabaton-Albums LEGENDS!

Back In Black – das Metal-Update

Gehen zwei Black-Metaller in den Wald … und kommen nicht wieder heraus? Mitglieder von Thorns und Slagmaur schienen verloren gegangen zu sein. Doch dahinter steckt etwas anderes …

In Berlin formiert sich ein neues Metal-Label. Mitgründer ist Influencer HandOfBlood. Wer? Was? Warum? Erfahrt ihr hier.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

  • Bloodbound FIELD OF SWORDS
  • Danko Jones LEO RISING
  • Struck A Nerve STRUCK A NERVE
  • Blut Aus Nord ETHEREAL HORIZONS

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Equilibrium veröffentlichen ihr neues Album EQUINOX. METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Interview mit Gitarrist und Urmitglied René Berthiaume.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 5.12.2025. Dann zu Gast: Lord Of The Lost! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!


Themen

EQUILIBRIUM Katrin Riedl METAL HAMMER Podcast Podcast René Berthiaume Sebastian Kessler
