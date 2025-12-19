Toggle menu

METAL HAMMER Podcast Folge 119 mit Ossy Hoppe

LONG BEACH, CALIFORNIA - SEPTEMBER 10: Musician Ozzy Osbourne signs copies of his album "Patient Number 9" at Fingerprints...
Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.
von
Ossy Hoppe über Ozzy Osbourne. Ausführlicher Rückblick auf das Metal-Jahr. Mord an Rob Reiner, Aus bei Battle Beast u.a.
MH_Podcast_Bildchen_2022_BastiKatrin

Live To Win – die Verlosung

Der METAL HAMMER-Jahrespoll lockt mit Weihnachtsverlosung und fetten Preisen!

Back In Black – das Metal-Update

Trennungsmeldung aus Finnland: Battle Beast und Sängerin Noora Louhimo haben keine gemeinsame Zukunft. Wie geht es für beide Parteien weiter?

Rob Reiner ist tot. Der Regisseur von ‘This Is Spinal Tap’ wurde ermordet – die Metal- und Medienwelt ist bestürzt.

Heavy Metal Breakdown – der METAL HAMMER-Jahresrockblick

Nur in METAL HAMMER bekommt ihr die 131 besten Metal-Alben des Jahres – unterteilt in 13 Metal-Subgenres und persönliche Lieblingsalben der Redaktions-Jury. Wer stellt das Album des Jahres?

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Veranstalterlegende Ossy Hoppe erinnert sich im Interview mit METAL HAMMER-Chefredakteur Sebastian Kessler an seine gemeinsame Zeit mit dem 2025 verstorbenen Ozzy Osbourne.

2025 Katrin Riedl METAL HAMMER Podcast Ossy Hoppe Ozzy Osbourne Podcast Sebastian Kessler
The Offspring covern Ozzy Osbourne und Black Sabbath
Dexter Holland
Mit Video: The Offspring spielen auf ihrer Tournee 2025 Ozzy Osbourne- und Black Sabbath-Songs.
Auf ihrer aktuellen Tournee gedenken The Offspring dem verstorbenen Ozzy Osbourne. In die Setlist ihrer Konzertreise zum aktuellen Album SUPERCHARGED flechten sie ein kurzes Medley und eine Cover-Version von Ozzy- und Black Sabbath-Songs ein. Beim Konzert in Berlin am 27.10. (eine Aufnahme findet ihr weiter unten) spielten The Offspring, wie auch bei den vorherigen Shows der Tournee, zunächst ein Medley aus den Black Sabbath-Songs ‘Electric Funeral’ und ‘Paranoid.’ Derart angestachelt holen Dexter Holland, Noodles und Co. zum finale Schlag aus: Während die Black Sabbath-Songs nur angespielt wurden, kommt der folgende Ozzy-Osbourne-Solo-Song zu vollem Glanz: ‘Crazy Train’ vor jubelnden Fans. The…
Weiterlesen
Zur Startseite