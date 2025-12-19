Live To Win – die Verlosung

Trennungsmeldung aus Finnland: Battle Beast und Sängerin Noora Louhimo haben keine gemeinsame Zukunft. Wie geht es für beide Parteien weiter?

Rob Reiner ist tot. Der Regisseur von ‘This Is Spinal Tap’ wurde ermordet – die Metal- und Medienwelt ist bestürzt.

Nur in METAL HAMMER bekommt ihr die 131 besten Metal-Alben des Jahres – unterteilt in 13 Metal-Subgenres und persönliche Lieblingsalben der Redaktions-Jury. Wer stellt das Album des Jahres?

Veranstalterlegende Ossy Hoppe erinnert sich im Interview mit METAL HAMMER-Chefredakteur Sebastian Kessler an seine gemeinsame Zeit mit dem 2025 verstorbenen Ozzy Osbourne.

