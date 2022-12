METAL HAMMER Podcast Folge 44 mit Erik Cohen

auch interessant

Back In Black – das Metal-Update

So kurz, so gut, so plötzlich! ‘Lux Aeterna’ ist der erste Vorbote des neuen Metallica-Albums 72 SEASONS. Was wir vom Album und der Tour zu erwarten haben, und warum es diesmal so kompliziert scheint, an Tickets für eine Metallica-Show zu kommen, erklären wir hier.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Isafjørd HJARTASTJAKI

Amberian Dawn TAKE A CHANCE: A METAL TRIBUTE TO ABBA

Imha Tarikat HEARTS UNCHAINED – AT WAR WITH A PASSIONLESS WORLD

Lionheart WELCOME TO THE WEST COAST III

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Doppelter Geburtstag: Als Jack Letten feiert der Mann 25 Jahre Smoke Blow, als Solokünstler ist Erik Cohen seit nunmehr zehn Jahren unterwegs. METAL HAMMER-Autor Frank Thießies quetscht den Hamburger aus über Experimentierfreude und Konstanz seiner Projekte, die Smoke Blow-Jubiläumskonzerte am 16.12. in Köln und am 17.12. in Berlin, und über Erik Cohens Beitrag ‘Reeperbahn’ zur ARD-Dokuserie ‘Neonstaub – Die Straßen von St. Pauli’. Bass-Solo und Live-am-Telefon-Premiere inklusive!

Die nächste Folge erscheint am 16.12.2022. Zu Gast: J.J. von Harakiri For The Sky / Karg.

Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.