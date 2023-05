METAL HAMMER Podcast Folge 55 mit Lord Of The Lost

Die Frage, wie die neuen Songs bei den Fans ankommen, hat Metallica-Trommler Lars Ulrich in die Kommentarspalten von Facebook und Co. geführt.

In den Sozialen Medien kann jeder seine Meinung kundtun. Und dabei üben sich die wenigsten User in vornehmer Zurückhaltung. Es wird gerne draufgehauen. Das hat jedoch Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich nicht davon abgehalten, Ende 2022 zu schauen, was die Fans der "Four Horsemen" zu sagen haben. Damals hatten James Hetfield und Co. mit ‘Lux Æterna’ gerade den ersten Vorboten von 72 SEASONS veröffentlicht. Abstand gewinnen "Wenn du dich entschließt, runter in die Kommentarbereiche zu gehen, gilt zumindest für mich, dass man sich darauf vorbereiten muss, nichts davon allzu persönlich zu nehmen", gibt Lars Ulrich im britischen "Metal Hammer" zu Protokoll. "Man muss…